Joao Mario, agente in sede Inter: si tratta per l’addio – SM

L’agente di Joao Mario si è recato questa mattina nella sede dell’Inter per trattare il trasferimento del giocatore allo Sporting Lisbona

Sono le ultime ore convulse del mercato e l’Inter deve ancora risolvere alcuni problemi sui giocatori in esubero a cui va trovata una destinazione. Uno di questi è Joao Mario, totalmente fuori dal progetto nerazzurro. Secondo “Sport Mediaset” il suo agente Federico Pastorello è stato questa mattina nella sede dell’Inter per trovare una soluzione, si fa più probabile il trasferimento in prestito allo Sporting Lisbona.