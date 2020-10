Nainggolan, Inter e Cagliari continuano a trattare a oltranza – Sky

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Inter e Cagliari continuano a trattare per Radja Nainggolan. Le posizioni sono ancora distanti, ma si tratterà fino alla fine del mercato questa sera

Sono ultime ore febbrili di mercato che riguardano anche l’Inter, alle prese con alcune uscite e tra queste quella di Nainggolan. Secondo Gianluca Di Marzio per “Sky Sport 24” Inter e Cagliari sono ancora lontane e ferme sulle loro posizioni riguardanti la valutazione del giocatore. C’è ancora tempo e si tratterà a oltranza fino alla fine del mercato per cercare di risolvere la situazione e accontentare il giocatore che da tempo ha espresso la volontà di tornare in Sardegna.