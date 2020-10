Romano: “Nainggolan, retroscena del mancato accordo tra Inter e Cagliari”

Fabrizio Romano

Nainggolan sarà ancora un giocatore dell’Inter fino alla prossima sessione di mercato. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, su “Calciomercato.com” svela i retroscena dell’affare saltato tra nerazzurri e il Cagliari.

I RETROSCENA – Nainggolan resterà ancora un giocatore dell’Inter almeno per i prossimi due mesi, ma quali sono stati i motivi che hanno fatto saltare l’affare tra i nerazzurri e il Cagliari? Lo racconta il giornalista Fabrizio Romano: «Era tutto avviato per il suo ritorno al Cagliari, un’operazione impostata per una valutazione da 12 milioni ma con l’Inter che avrebbe dovuto acquistare a titolo definitivo dal Cagliari due giovani tra cui Ladinetti. Concordato un triennale con il presidente Giulini, il presidente Steven Zhang non ha voluto liberare Nainggolan se non a fronte dei 10 milioni a titolo definitivo. Nessun sconto o formula fantasiosa. Così si è bloccato l’affare».

