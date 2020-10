Spadafora: “Incontro con Dal Pino molto utile, buon confronto. Ora…”

Vincenzo Spadafora

Al termine della video-riunione con Paolo Dal Pino – presidente della Lega Serie A – il Ministro per la Salute Vincenzo Spadafora ha lasciato alcune brevi dichiarazioni, prima di incontrarsi con Gabriele Gravina

INCONTRO UTILE – Al termine dell’incontro in videoconferenza tra Vincenzo Spadafora e Paolo Dal Pino, il Ministro per la Salute ha lasciato delle brevi dichiarazioni poco prima di incontrarsi con Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Queste le sue parole ai giornalisti presenti: «Ci siamo sentiti in video-collegamento con Dal Pino, è stato un incontro utile, un buon confronto, ora ne parliamo con il presidente Gravina».