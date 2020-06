Lautaro Martinez deciso: Inter o Barcellona. Pronta l’offerta dei catalani

Lautaro Martinez è l’obiettivo principale del mercato del Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’attaccante argentino ha deciso: o rimane all’Inter o va al Barcellona. Dalla Spagna è pronta l’offerta

MERCATO – Lautaro Martínez attende a Milano concentrato sula ripartenza della Serie A. Nel frattempo il suo futuro viene discusso. L’attaccante argentino è felice all’Inter ma non ha dubbi. Se può andare al Barcellona, lascerà l’Italia per andare a giocare con Leo Messi. La trattativa è iniziata in maniera formale ma l’accordo tra Lautaro ed il Barça non è ancora definito sebbene, secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, in Italia sia dato per scontato. Le fonti del quotidiano spagnolo non confermano né smentiscono, anche se conoscono le intenzioni dell’attaccante argentino che avrebbe detto “O vado a Barcellona o resto a Milano”. È questo il messaggio che l’attaccante nerazzurro avrebbe fatto recapitare alla dirigenza dell’Inter per fare in modo che la squadra nerazzurra ascolti l’offerta degli spagnoli. La clausola rescissoria, presente sul contratto dell’argentino, è pari a 111 milioni di euro ed è valida nella prima metà di luglio. L’Inter non è disposta a fare sconti a meno che non entrino giocatori graditi nell’operazione. Anche il club blaugrana non è disposto a versare 111 milioni cash nelle casse nerazzurre, e ci sono alcuni giocatori come Arturo Vidal, Nelson Semedo e Junior Firpo che sono stati offerti. Ma al momento l’Inter preferisce monetizzare. I nerazzurri, inoltre, sono in attesa di trovare l’eventuale sostituto se Lautaro Martinez dovesse partire. Si cerca un profilo di prim’ordine. Solo quando sarà arrivato un degno sostituto allora la squadra nerazzurra si siederà al tavolo delle trattative con il Barcellona.