Apolloni: “Scudetto, Juventus avanti ma Lazio e Inter daranno battaglia”

Luigi Apolloni, ex difensore oggi allenatore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato della ripresa della Serie A. L’ex difensore del Parma, inoltre, si è soffermato sulla lotta scudetto, che vedrà impegnate l’Inter, la Lazio e la Juventus

LOTTA – Queste le parole di Luigi Apolloni: «Giocare ad orari caldi? Al Mondiale ’94 era caldissimo, andammo incontro a difficoltà naturali. C’erano orari che non permettevano di essere al meglio fisicamente come sarebbe stato se invece fosse stato più fresco. L’importante era iniziare e riprendere il campionato. Ora la cosa fondamentale è stata trovare la possibilità di dare nuovamente il via alla macchina del pallone, poi ci sta che ci sia qualche fattore problematico. Penso che sia ancora presto per tornare a parlare di normalità, specie senza pubblico, ma tant’è. Scudetto? Avere la rosa ampia dà più vantaggi e si può fare un turnover meno rischioso. La Juventus appare in vantaggio da quel punto di vista, ma spero che Lazio e Inter diano comunque battaglia per arricchire questo finale di stagione affinché ci sia in ogni caso emozione per questa conclusione di campionato».