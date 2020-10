Lautaro Martinez: “Champions League? Giocano i migliori, serve una cosa”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, a due giorni dalla prima gara di Champions League. L’Inter esordirà contro il Borussia Monchengladbach: il numero 10 nerazzurro è concentrato al massimo, nelle parole riportate da “Sky Sport”.

DETTAGLI – La Champions League è la competizione dove i dettagli contano di più, e possono fare la differenza. Ne è consapevole Lautaro Martinez, capocannoniere dell’Inter nell’edizione scorsa. 5 gol per l’argentino nella massima competizione europea, compreso quello al Barcellona (che rompe un tabù storico). Mercoledì i nerazzurri esordiranno in Champions contro il Borussia Monchengladbach: la concentrazione di Lautaro Martinez è al massimo (come si legge anche qui), per provare a ripetersi e arrivare più avanti assieme ai compagni. Ecco le sue sensazioni: «È la competizione in cui giocano i migliori, quella in cui ogni minima differenza si nota molto. Per questo dico sempre che in Champions League devi avere la massima attenzione: devi prepararti nel migliore dei modi per le partite, che durano 90-95 minuti».

ATTACCANTE – Infine, Lautaro Martinez chiude parlando di ciò che sa fare meglio: il gol. Allontanando però l’ossessione egoista per le statistiche, ma ragionando da vero uomo-squadra. Ecco le parole del 10 dell’Inter: «Un attaccante quando fa gol vuole solo che la squadra vinca, è così».