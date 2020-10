Inter-Borussia Monchengladbach: Sanchez titolare? Ecco chi può riposare – Sky

Condividi questo articolo

Hakimi Sanchez Benevento-Inter

Antonio Conte continua a lavorare per scegliere gli undici titolari per Inter-Borussia Monchengladbach (mercoledì alle 21.00). Una maglia da titolare potrebbe essere pronta anche per Alexis Sanchez. In quel caso, la scelta su chi fare riposare sarebbe chiara, secondo “Sky Sport”.

RICAMBIO – Alexis Sanchez ha una sola presenza con l’Inter in Champions League, e risale alla sfida d’andata del Barcellona della scorsa edizione. In quell’occasione il cileno partì dal 1′ assieme a Lautaro Martinez (autore del vantaggio nerazzurro). E proprio domani, in Inter-Borussia Monchengladbach, potrebbe tornare titolare. Stavolta però tra i due sudamericani potrebbe realizzarsi una staffetta. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, infatti, Antonio Conte si affiderà a Romelu Lukaku dal 1′. Il numero 9 è il totem dell’attacco nerazzurro, il riferimento offensivo cui tutta la squadra si appoggia per l’avanzata offensiva. La coppia dei sogni ha iniziato la stagione facendo ciò che sa fare meglio: dopo i 55 gol della scorsa stagione, ora sono già a 7 reti in 4 gare. In Champions League potrà riposare Lautaro Martinez, e magari al belga toccherà contro il Genoa (domenica alle 18.00). L’Inter ha già avviato un tour de force che la porterà a giocare sette partite in ventitré giorni, e Conte dovrà per forza di cose adoperare una giusta dose di turnover per affrontare al meglio il primo filotto stagionale.