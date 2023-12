Lautaro Martinez al 2024! L’Inter lancia una nuova coppia − CdS

Arrivederci al 2024 per Lautaro Martinez, che salterà le partite contro Lecce e Genoa, per tornare col Verona il 6 gennaio. L’Inter sfida il Lecce affidandosi ad una coppia inedita.

ARRIVEDERCI − Addio 2023 e arrivederci al 2024 per Lautaro Martinez. Ieri gli esami hanno riscontrato un risentimento muscolare. Dunque niente Lecce e trasferta col Genoa. Nel mirino la partita nel giorno dell’Epifania contro il Verona. L’Inter oggi sfiderà il Lecce lanciando una coppia inedita: Arnautovic e Thuram. I due non hanno praticamente mai giocato insieme contemporaneamente in questa stagione, se non per soli 10′ a Empoli. Gara in cui lo stesso austriaco si infortunò. Per l’ex Bologna altra chance immediata dopo il nulla di fatto contro il suo passato mercoledì sera in Coppa Italia. Lautaro Martinez, dal canto suo, chiude il 2023 con 29 gol complessivi, il migliore in Serie A. Ma non riuscirà a superare Angelillo, l’unico interista capace di toccare quota 30 reti in un singolo anno (1958).

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia