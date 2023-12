Il Lecce di D’Aversa punta su Banda e Falcone

Il Lecce con D’Aversa è partito forte, ma pur faticando a vincere ha dimostrato una buona mentalità. La squadra gioca col 4-3-3 e tende a lasciare il possesso agli avversari.

TATTICA – Il modulo di riferimento di D’Aversa è il 4-3-3. Interpretato in modo classico, con grande ricerca delle corsie esterne con terzini e attaccanti e centrocampisti pronti a buttarsi in avanti. Attaccando gli spazi: i giallorossi tendono a lasciare il possesso agli avversari (45,6% di possesso medio), tenendo il baricentro basso e cercando le ripartenze. Gli esterni sono schierati a piede invertito, e puntano la porta più che cercare i cross. Un’alternativa tattica del tecnico è il 4-2-3-1. Da sottolineare la mentalità: il Lecce non smette di giocare anche se va sotto nel punteggio.

STATISTICHE – Il Lecce è una delle 4 squadre in Serie A a non aver ancora vinto in trasferta. E in generale hanno vinto una partita (l’ultima, col Frosinone) delle ultime 11 in A. I 21 gol subiti valgono l’ottava peggior difesa in campionato, mentre gli 8 gol segnati in trasferta sono il quarto peggior dato in Serie A. Da non sottovalutare però la fase offensiva: gli uomini di D’Aversa sono sesti per tiri prodotti e settimi per tiri in porta in A. I salentini con 44 gialli sono la squadra con più ammonizioni in campionato.

DETTAGLI – Wladimiro Falcone è il secondo giocatore per rendimento della squadra, e il Lecce è quarto per parate in Serie A. Il portiere è anche sesto per passaggi medi e secondo per lanci lunghi. Marin Pongracic è il leader della difesa e il responsabile della prima impostazione. Il croato è primo per passaggi medi, primo per lanci lunghi, secondo per intercetti e primo per spazzate. Lameck Banda è il giocatore più in forma oltre che il riferimento di ogni transizione del Lecce: primo per tiri in porta, secondo per passaggi chiave, primo per dribbling, secondo per falli subiti, miglior assist man con 4 realizzati e autore di 2 gol.