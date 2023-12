Inter-Lecce, 2 cambi forzati per Inzaghi: probabile formazione − CdS

Oggi Inter-Lecce, gara in programma alle 18. Rispetto alla partita contro la Lazio di otto giorni fa, Inzaghi dovrà fare a meno di due super big, Lautaro Martinez e Dimarco.

OBBLIGATO − Sfortuna di fine anno per l’Inter, che in un giorno perde sia Lautaro Martinez che Dimarco. I due, fuori per lo stesso problema muscolare (risentimento), ritorneranno nel 2024. Nel mirino la partita dell’Epifania contro il Verona. Dunque, contro il Lecce oggi a San Siro, Simone Inzaghi sarà costretto a cambiare. Dentro Carlos Augusto a sinistra e Arnautovic in attacco. Quanto alla difesa, rientra de Vrij, ma siederà in panchina. Conferme per Bisseck al posto di Pavard. La probabile formazione secondo di Inter-Lecce secondo il Corriere dello Sport:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.