Inzaghi prepara la sua prima Inter: la probabile formazione anti Genoa

Sabato alle 18.30 si giocherà Inter-Genoa. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi affronteranno quindi i rossoblù guidati da Ballardini senza però quattro dei protanisti dello scudetto vinto nella passata stagione con Conte in panchina

SCELTE OBBLIGATE – Lautaro Martinez salterà la prima giornata di campionato per squalifica (il 10 è anche infortunato, ndr). L’argentino dovrebbe quindi essere “sostituito” da Stefano Sensi che agirà come trequartista alle spalle di Edin Dzeko visto l’infortunio di Alexis Sanchez. Sulla destra spazio a Matteo Darmian in vantaggio sul nuovo arrivato Denzel Dumfries. Confermato Ivan Perisic sulla sinistra con Hakan Calhanoglu a centrocampo al fianco di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Nessun dubbio in difesa.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione dell’Inter di Simone Inzaghi: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi, Dzeko.