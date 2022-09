Inzaghi, oggi il vertice con la dirigenza dell’Inter: giornata spartiacque

Inzaghi oggi tornerà alla Pinetina per il secondo allenamento settimanale dell’Inter, ma non solo. È previsto l’atteso vertice con la dirigenza, dopo le difficoltà delle ultime settimane.

L’INCONTRO – Simone Inzaghi faccia a faccia con Giuseppe Marotta e qualche altro dirigente dell’area tecnica dell’Inter. In programma oggi – forse già di mattina – il vertice annunciato a inizio settimana dopo la sconfitta con l’Udinese. L’allenatore, giusto ribadirlo, non rischia l’esonero in nessun modo, visto che la proprietà non ha certo le disponibilità economiche per pagare due allenatori. A Inzaghi, però, sarà chiesto il perché dei risultati negativi di questo inizio di stagione. Soprattutto per le quattro sconfitte in nove partite ufficiali tra Serie A e Champions League. Dalle difficoltà atletiche fino a quelle difensive, passando per i cambi scriteriati e la gestione rivedibile di alcuni calciatori. Questi alcuni dei temi che Inzaghi e i vertici dell’Inter (ma non il presidente Steven Zhang) è scontato discutano questa mattina. Con la speranza che, dopo questo incontro, da Inter-Roma in poi cambi la rotta della stagione.