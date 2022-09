Capuano: «Inzaghi ha perso alcuni dello spogliatoio! Marotta fondamentale»

Per Capuano non tutto va per il verso giusto nello spogliatoio dell’Inter, con qualche fronte contrario a Inzaghi. Servirà il lavoro di Marotta, secondo il giornalista ospite di Sportitalia Mercato, per sistemare le cose.

MOMENTO CHIAVE – Giovanni Capuano valuta le difficoltà dell’Inter dentro e fuori dal campo: «Si avvicina la data limite della scadenza del prestito di Oaktree. Mentre si è girato a vuoto per diversi mesi sulle voci di cessione adesso siamo vicini al bivio e dobbiamo considerare tutta la situazione. Io credo che Simone Inzaghi abbia la fortuna di avere accanto un uomo di calcio di grandissima esperienza, cosa che secondo me manca all’interno della Juventus. Credo che in questi giorni e in queste settimane il lavoro di Giuseppe Marotta sarà fondamentale. Inzaghi ha perso serenità, probabilmente anche qualche connessione con alcuni uomini dentro lo spogliatoio. Nell’Inter si vedono in campo e fuori cose di un ambiente non sereno, però ha qualcosa che ha fatto vedere anche dentro questo primo mese di stagione. Secondo me Inzaghi deve ritrovare la serenità, probabilmente chiudere alcuni conti e poi inserire Romelu Lukaku. Non è semplice da mettere, dentro un meccanismo che l’anno scorso funzionava in un calcio che non è suo».