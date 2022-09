Mourinho inguaia Inzaghi, Inter-Roma delicatissima! Oggi il summit − CdS

Sarà un’Inter-Roma delicatissima quella del prossimo 2 ottobre. La posizione di Simone Inzaghi è traballante e un altro KO contro i giallorossi di Mourinho porterebbe a ulteriori riflessioni. Intanto, oggi nuovo summit ad Appiano Gentile

RIFLESSIONI − È un Simone Inzaghi sotto pressione. In Inter-Roma, il tecnico nerazzurro è chiamato a dare delle risposte dopo il terzo KO in sette partite di campionato rimediato domenica prima della sosta contro l’Udinese. L’avversario non sarà dei più semplici poiché arriverà a San Siro l’ex per eccellenza José Mourinho (che siederà solo in tribuna per squalifica). La posizione di Inzaghi, ad oggi, non è a rischio ma in caso di altro KO e di ennesima prestazione negativa allora le riflessioni sul suo futuro potrebbero riacutizzarsi. Intanto, oggi, ad Appiano Gentile è atteso un secondo summit tra dirigenza, Inzaghi e “squadra”. Lecito utilizzare le virgolette in quanto il gruppo nerazzurro si è praticamente ridotto causa richiamo per le Nazionali. Solo otto, compresi, i due portieri i giocatori rimasti alla Pinetina a lavorare. Sia Beppe Marotta che Piero Ausilio ribadiranno la fiducia al tecnico e cercheranno di spronare i giocatori così come fatto all’indomani della sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Confronto che in quel caso portò a due vittorie di fila con Torino e Viktoria Plzen. L’Inter deve darsi una sveglia e anche piuttosto immediata!

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno