Inzaghi: «Inter ambiziosa, ora testa al Liverpool! Nessun contraccolpo»

Inzaghi dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool (vedi conferenza), su Sportmediaset ha risposto ad altre domande legate all’importanza della sfida, le ultime due giocate in campionato e il momento di Lautaro Martinez.

AMBIZIOSI – Inzaghi dice la sua riguardo il girone di UEFA Champions League e gli obiettivi stagionali: «Obiettivo raggiunto? Abbiamo fatto un ottimo girone contro il Real Madrid, ma anche lo Shakhtar Donetsk che si è dimostrata un’ottima squadra anche qui a San Siro. Noi però dobbiamo essere ambiziosi e guardare avanti. Domani incontriamo una squadra fortissima, una delle grandissime favorite per la vittoria finale».

ULTIME DUE – Inzaghi risponde a una domanda legata a un possibile calo dopo il derby perso: «I contraccolpi devono arrivare quando la squadra non produce, e non è questo il caso. Contro Milan e Napoli abbiamo raccolto meno di quello che probabilmente la squadra meritava, però adesso dobbiamo guardare avanti perché veniamo da un ciclo incredibile, guardiamo passo per passo e il prossimo si chiama Liverpool».

SU LAUTARO – Inzaghi conclude l’intervista rispondendo a una domanda legata all’attaccante argentino: «Digiuno Lautaro Martinez? Io penso che Lautaro venga da un’ottima prestazione di Napoli dove ha fatto molto bene, così come Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Caicedo si sta mettendo alla pari e aspettimo anche Correa. Giocando ogni tre giorni, però, è difficile avere tutta la rosa a disposizione».

Fonte: Sportmediaset