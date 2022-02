Calhanoglu: «Il mio cuore per l’Inter. Liverpool, vincere è un obiettivo!»

Calhanoglu nel Matchday Programme pubblicato alla vigilia di Inter-Liverpool (vedi prima parte), ha continuato a parlare dell’importanza della sfida di UEFA Champions League Leggi qui l’intervista completa.

UN SOLO OBIETTIVO – Calhanoglu è contento di giocare per l’Inter e, in particolare, su tutti i fronti: «L’Inter per me è un grande Club, da quando sono arrivato ho messo il mio cuore in campo facendo il massimo per dare una mano alla squadra. Essere in competizione su tutti i fronti deve essere il nostro obiettivo sempre, sappiamo di essere una squadra di qualità con grandi giocatori».

GLI AVVERSARI – Calhanoglu parla degli avversari di domani in Champions League e dell’importanza della partita: «Incontreremo una squadra forte come il Liverpool e vogliamo dare il massimo, vincere è un obiettivo e un sogno. Ci aspetta una partita intensa, il Liverpool è una squadra difficile da affrontare, hanno giocatori di qualità, conosco Klopp, poi davanti hanno giocatori come Mané e Salah che fanno sempre la differenza ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e mettere in campo il nostro gioco».

IN NAZIONALE – Calhanoglu conclude parlando della sua nazionale: «Rappresentare il proprio paese è una grande responsabilità, devi sempre fare molto bene, sono orgoglioso di giocare per la Turchia perché è il mio cuore».