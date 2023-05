Inzaghi, Brozovic o Mkhitaryan in Champions League? Tanti dubbi

I dubbi per la finale di Champions League sono due per Simone Inzaghi, uno riguarda sicuramente il centrocampo. Chi giocherà tra Henrikh Mkhitaryan e Marcelo Brozovic?

INFORTUNI – Marcelo Brozovic è stato molto sfortunato in questa stagione, i ripetuti infortuni hanno messo in dubbio anche il suo futuro in nerazzurro. Simone Inzaghi è stato capace di trovare un sostituto degno di nota, Hakan Calhanoglu, sfruttando l’inserimento da mezz’ala di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è stato fondamentale, saltando sporadicamente partite nonostante l’età avanzata. I momenti in cui è stato decisivo l’ex Roma sono innumerevoli, su tutti i suoi gol contro Fiorentina in campionato e Milan in Champions League. Nella gara di ritorno con i cugini Mkhitaryan si è però fatto male, facendo registrare una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra (vedi articolo).

Inzaghi, chi scegliere?

GERARCHIE – Se fino al mese di settembre di questa stagione si poteva pensare a gerarchie precise a centrocampo, oggi tutto questo non esiste. I mesi da top assoluto di Mkhitaryan, i problemi fisici di Brozovic, l’efficacia di Calhanoglu da regista hanno creato tantissimi dubbi nella mente di Simone Inzaghi. Il tecnico è poco propenso a cambiare il suo undici solitamente, ma con l’Inter ha dimostrato di saper ovviare a questo suo limite. Ha superato i problemi di Romelu Lukaku, quelli proprio del croato, adattato Matteo Darmian per sostituire Milan Skriniar e cambiato Samir Handanovic per André Onana. La formazione nerazzurra è cambiata tante volte in stagione, a Istanbul il 10 giugno è molto probabile che accada di nuovo, ma non a centrocampo. L’idea potrebbe essere quella di sfruttare Mkhitaryan proprio nel secondo tempo, senza rischiare di peggiorare la sua condizione. Brozovic è una garanzia, forzare il recupero dell’armeno sarebbe deleterio.