Calamai: «Lautaro Martinez anima dell’Inter. Lui la sola speranza»

Il giornalista Luca Calamai ha parlato dell’Inter, in particolare di Lautaro Martinez e dell’attacco nerazzurro su TMW Radio.

SPERANZA – Per Calamai l’attaccante è l’unica possibilità il 10 giugno: «Do 8 a Lautaro Martinez, è l’anima dell’Inter per capovolgere il pronostico contro il Manchester City, per mettere in difficoltà quel meccanismo di calcio perfetto di Guardiola, anche troppo perfetto. Lautaro è la variabile impazzita, io partirei poi con Dzeko. Se vuoi aspettare il City e ripartire in velocità Dzeko è molto bravo tecnicamente per mandare in porta gli altri compagni e a venire incontro. Spalle alla porta è unico, Lukaku poi a partita in corso. Condivido con chi crede che possa lottare per il Pallone d’Oro, Lautaro è la speranza per alzare la coppa».