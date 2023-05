Mkhitaryan salta la finale Manchester City-Inter? I tempi di recupero

Mkhitaryan questa mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia (vedi QUI). Rischia di saltare la finale di UEFA Champions League Manchester City-Inter? Ecco cosa filtra.

TEMPI DI RECUPERO – Henrikh Mkhitaryan nel corso del primo tempo di Inter-Milan è uscito dal campo per un problema muscolare. Questa mattina gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Un’assenza importante che costringerà Simone Inzaghi a rivedere le scelte a centrocampo per le prossime partite, ma qual è la situazione in vista della finale di UEFA Champions League? Considerando che mancano ancora 23 giorni alla finale fissata per il 10 giugno a Istanbul, c’è sicuramente il tempo di recuperare e di essere a disposizione proprio per quella partita, o al massimo convocato per l’ultima di Serie A contro il Torino, sei giorni prima della finale. Di sicuro l’Inter dovrà fare a meno del centrocampista per le prossime due partite di campionato, compresa la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma il prossimo 24 maggio allo stadio Olimpico. Nuovi aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.