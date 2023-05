Skriniar, dilemma Champions League: giusto giocare la finale?

Con circa tre settimane alla finale di Champions League a Istanbul tra Inter e Manchester City, Milan Skriniar potrebbe riuscire a recuperare per essere a disposizione di Simone Inzaghi (vedi articolo) in quella che sarebbe di fatto la sua ultima apparizione in maglia nerazzurra. Ma sarebbe giusto concedergli spazio? Un dilemma da risolvere.

DILEMMA – Il comportamento di Milan Skriniar in questa stagione e, nello specifico, negli ultimi sei mesi, è stato oggetto di discussione da parte dei tifosi dell’Inter. Per molti una mancanza di rispetto da parte di colui che era un vero e proprio beniamino e che ha preso una scelta fortemente influenzata da fattori economici. In ogni caso la sua mancanza non si è fatta per nulla sentire, merito anche di un professionalissimo Matteo Darmian che ha preso in mano la difesa nerazzurra e ha rimpiazzato molto più che egregiamente lo stesso Skriniar. Dopo il lungo infortunio avuto dallo slovacco – la cui ultima presenza (e non da titolare) – risale al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, ora il recupero in vista del 10 giugno non sembra più utopia. Il che porta a porsi un dilemma: sarebbe giusto puntare anche su di lui?

DECISIONI – La domanda che si farà Simone Inzaghi sarà naturalmente legata al bene dell’Inter. Se la presenza di Milan Skriniar dovrebbe in qualche modo portare benefici alla squadra in una difficile partita come quella contro il Manchester City, allora sicuramente sarebbe giusto puntare su di lui. Al di là di meriti vari. Quel che è certo è che il campo ha dimostrato che Matteo Darmian ha un rendimento migliore di quello dello slovacco. Ma non solo. Anche recuperando dall’infortunio alla schiena, Skriniar arriverebbe comunque da un lungo periodo di stop e senza giocare. Considerando che difficilmente da qui a fine campionato riuscirà a mettere minuti nelle gambe. Insomma, un vero e proprio dilemma. Che si risolverà soltanto nella notte di Istanbul.