Trevisani: «Manchester City favorito? Inter, meglio! Fattore… Conte»

L’Inter sfiderà il Manchester City di Guardiola in finale di Champions League. Ne parla Trevisani. Il giornalista tira fuori anche un precedente di Antonio Conte

PRESSIONE PER GLI INGLESI − In collegamento dalla terrazza del Foro Italico per Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha presentato la finale di Istanbul: «Il Manchester City si presenta alla finale da super favorito, è un vantaggio per l’Inter che avrà meno pressione a Istanbul. Sia Inter che Manchester City non devono però pensare troppo. Perché la Beneamata non vince da 13 anni la Champions League, mentre al City sono ossessionati per vincerla e Guardiola non la alza dal 2011. Armi? La qualità non manca ai nerazzurri. Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dzeko, Lautaro Martinez, Lukaku dalla panchina, la rosa c’è. L’Inter non deve farsi annichilire come il Real Madrid. Non deve essere passiva, altrimenti si fa durissima. Inoltre, c’è un fattore a cui aggrapparsi per l’Inter: in questo 2023 il Manchester City ha perso una sola partita in Premier League, quella contro il Tottenham di Conte. Conte che significa allenatore italiano, ma anche ex Inter».