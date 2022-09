Inter, stop contro l’Udinese non accettabile: nuovo confronto Inzaghi-dirigenza – SM

L’Inter non ha di certo gradito la sconfitta in campionato contro l’Udinese. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, domani è previsto un nuovo incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza.

NUOVO SUMMIT – Uno stop in Champions League poteva essere messo in preventivo, soprattutto contro il Bayern Monaco, ma la sconfitta contro l’Udinese in campionato prima della sosta non è ancora stato digerito. Per questo motivo la dirigenza vuole vederci chiaro e domani è previsto un nuovo confronto fra il tecnico e la dirigenza. Sarà un summit diverso da quello post Bayern Monaco, quando parteciparono tutti i giocatori. La posizione di Simone Inzaghi non verrà messa in discussione, ma la dirigenza non può neanche rimanere a guardare senza intervenire dopo tre sconfitte in Serie A.