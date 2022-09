Immobile: «Lotta scudetto, per me un pensiero fisso. Lazio c’è! Lotta aperta»

Ciro Immobile in conferenza stampa con la Nazionale italiana ha parlato anche di lotta scudetto in Serie A, con la Lazio presente.

LOTTA SCUDETTO – Ciro Immobile in conferenza stampa parla così della lotta scudetto in Serie A: «Scudetto? Io ogni anno ho questo pensiero fisso quando inizio il ritiro. Ho questa mentalità, mi piace poter raggiungere il massimo. Non dico che la Lazio vincerà sicuramente lo Scudetto, ma è una squadra in crescita e la lotta quest’anno sarà molto aperta».