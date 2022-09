Inter, nel pomeriggio squadra a lavoro. È countdown Lukaku – Sky

L’Inter torna a lavoro per preparare l’ottava partita di campionato, contro la Roma. Molti gli assenti perché impegnati nelle Nazionali, ma c’è una buona notizia. Tutti gli ultimi aggiornamenti sull’allenamento dei nerazzurri, che si terrà nel pomeriggio, da Sky Sport.

SI TORNA A LAVORO – L’Inter inizia a preparare la prossima partita di campionato, che la vedrà sfidare la Roma di José Mourinho. Molti gli assenti durante l’allenamento, ma saranno importanti due presenze. L’allenamento dell’Inter sarà nel pomeriggio. Quindi sarà interessante anche vedere il lavoro che Romelu Lukaku farà. Non ci saranno tanti giocatori della prima squadra ma ci saranno tanti aggregati con la primavera. Sei giocatori di movimento e due portieri, tranne André Onana che è impegnato con la sua nazionale. Sono quattordici, in tutto, i giocatori dell’Inter impegnati con le Nazionali. Lukaku scalpita e l’Inter ha bisogno di lui per tornare a fare bene in campionato dopo la sosta per le Nazionali. Come lui anche l’infortunato Hakan Calhanoglu (vedi articolo), che Simone Inzaghi spera di recupera al più presto.