Inter-Roma, recupero Calhanoglu non semplice. Su Asllani un dubbio – SM

In Inter-Roma, Simone Inzaghi dovrà reinventare il centrocampo visto le tante assenze (vedi QUI). Secondo Sportmediaset, Hakan Calhanoglu proverà a recuperare ma non sarà semplice. Su Kristjan Asllani invece c’è un dubbio.

A CENTROCAMPO – L’infortunio di Hakan Calhanoglu è più recente, quindi avrà bisogno di più tempo per il rientro. Riuscire a recuperarlo sarebbe fondamentale per Inzaghi che dovrà fare a meno già di Marcelo Brozovic causa squalifica. Kristjan Asllani è il suo vice designato, ma fin qui ha giocato 29 minuti complessivi. La certezza è che l’Inter ha bisogno di qualità a centrocampo e Roberto Gagliardini non è il più indicato per darla.