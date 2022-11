Inter, sarà un dicembre ricco di amichevoli: tante partite durante i Mondiali

Il Red Bull Salisburgo oggi ha ufficializzato una partita con l’Inter (vedi articolo): questa fa parte di una serie di amichevoli che attenderanno la squadra di Inzaghi a dicembre, prima di riprendere la Serie A il 4 gennaio col Napoli.

AMICHEVOLI IN SERIE – L’Inter completerà il 2022 come gare ufficiali domenica alle 12.30 a Bergamo contro l’Atalanta. La Serie A riprenderà poi mercoledì 4 gennaio, con il big match col Napoli capolista alle 20.45 al Meazza. Fra queste due partite non ci sarà però una sosta lunga per i Mondiali, bensì un periodo che chi non va in Qatar utilizzerà per restare in forma. La squadra di Simone Inzaghi andrà a Malta per un mini-ritiro: manca l’ufficialità, ma ci sono già diversi dettagli sul programma dell’Inter (vedi articolo). Questo anche perché oggi il Red Bull Salisburgo ha ufficializzato un’amichevole in programma proprio a Malta mercoledì 7 dicembre. Dieci giorni dopo, sabato 17 alle ore 18, l’Inter andrà a Siviglia per sfidare il Real Betis. Prima e dopo Natale probabili due amichevoli in Italia con Sassuolo e Reggina, più un’altra nel ritiro a Malta con una formazione locale (Hamrun Spartans). Dovrebbero essere almeno cinque le partite amichevoli di dicembre dell’Inter: quasi come se si continuasse a giocare a livello ufficiale.