Carboni inizia la sua scalata: di nuovo in prima squadra, Inzaghi convinto

Valentin Carboni sta convincendo tutti. Il classe 2005 sta stupendo, tanto che Simone Inzaghi lo ha aggregato nuovamente in prima squadra.

SCALATA – Valentin Carboni ha iniziato la sua scalata. A inizio stagione era tra i giovani più promettenti in Primavera. Ora il suo futuro è già cambiato. Complici i diversi infortuni in attacco dell’Inter, Simone Inzaghi lo ha aggregato più volte. Con Romelu Lukaku quasi sempre out e Joaquin Correa con una condizione da ritrovare, Carboni ha trovato il suo spazio.

PRIMA SQUADRA – Nell’allenamento di oggi, tra i presenti c’era anche Carboni. Inzaghi ha avuto modo di vederlo più volte, ora è quasi un elemento fisso della prima squadra. Va ricordato che Carboni è un classe 2005. Più che un giovane, un giovanissimo. La qualità non ha età, ed è quella che gli ha permesso di prendersi questo spazio. Da qui ad avere un vero e proprio ruolo in nell’Inter dei grandi ne passa, ma il tempo è dalla sua.