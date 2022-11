Cambiasso: «Tifoso Inter per adozione, per me vuol dire tanto!»

Cambiasso ha partecipato a un evento dell’Inter Club Bitonto. L’ex centrocampista, in nerazzurro dal 2004 al 2014, ha sempre un ricordo particolare per il suo illustre passato.

IL GRANDE EX – Esteban Cambiasso dell’Inter è stato vice capitano, ma soprattutto simbolo per un decennio. L’ex centrocampista, in occasione di un evento a Bitonto, racconta cosa significhi l’Inter per lui: «È difficile spiegarlo, penso lo sia per tutti. Io sono d’adozione interista, è vero che non sono nato come tanti altri ma per me vuol dire soprattutto che ho rappresentato bene i miei tifosi. Credo che questo per un calciatore sia tanto: se un tifoso si vede rappresentato, se compra la maglia col nome di un calciatore è perché si sente rappresentato. Per me è molto importante, ancora adesso vado a San Siro e vedo qualcuno con la maglia numero 19. Ci sono tanti ricordi, anche brutti. Il più bello è scendere e dare il massimo, non avrei mai immaginato di fare tanti anni con la maglia dell’Inter. È vero che è un sogno, ma dieci anni con tantissimi trofei e sofferenze, che sono parte del percorso e quelle che fanno sì che quando arriva il momento bello sia ancora più felice e orgoglioso».