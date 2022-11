Satriano propizia il primo gol dell’Empoli, con la Cremonese super Vicario

Satriano aiuta l’Empoli a conseguire la seconda vittoria consecutiva in casa. Nell’anticipo di Serie A contro la Cremonese i toscani vincono 2-0 e il prestito Inter partecipa al gol del vantaggio. Il migliore in campo è però il portiere degli azzurri Vicario.

SCONTRO SALVEZZA – L’Empoli fa un gran passo in avanti in classifica. Batte 1-0 la Cremonese, che va così alla sosta per i Mondiali come unica squadra di Serie A senza vittorie (sette pareggi e otto sconfitte). In avvio Guglielmo Vicario comincia la sua serata perfetta con due parate su Cristian Buonaiuto, al quale è invece Ardian Ismajli a murare una conclusione al 36’, con ribattuta di David Okereke preda di Tyronne Ebuehi e terzo tentativo sempre di Buonaiuto in rovesciata alto. All’intervallo Paolo Zanetti manda in campo Nicolò Cambiaghi, scelta che paga subito. Dopo diciassette secondi, su tentativo di incursione di Martin Satriano, si inserisce centralmente in area proprio Cambiaghi che sblocca il risultato: impatto clamoroso. Vicario è ancora prodigioso in altre tre circostanze, mantenendo la porta inviolata. Satriano esce all’85’ per Koni De Winter, dopo aver sfiorato a un quarto d’ora dal termine il raddoppio con una bella conclusione. In mezzo un palo colpito da Razvan Marin. L’Empoli raddoppia e chiude i conti all’88’: contropiede a liberare ancora Cambiaghi, Marco Carnesecchi respinge ma la palla si impenna e Fabiano Parisi a porta vuota anticipa un avversario e di testa segna da mezzo metro. Cremonese anche sfortunata, con Cyriel Dessers che colpisce un palo all’inizio dei cinque minuti di recupero.