Inter, pausa Mondiali con 10 giorni di ferie: ritrovo a Malta e amichevoli

L’Inter, dopo la sfida con l’Atalanta in programma domenica alle 12.30 (vedi articolo), non andrà subito in vacanza. Come sottolineato da Matteo Barzaghi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, i nerazzurri si ritroveranno ad Appiano Gentile e avranno in seguito dieci giorni di ferie ma a dicembre sotto con le amichevoli

PROGRAMMA – L’Inter domenica sfiderà l’Atalanta, poi in sette partiranno per i Mondiali in Qatar e il resto del gruppo rimarrà a lavorare ad Appiano Gentile. Poi dieci giorni di ferie e in seguito ci si ritrova a Malta dove l’Inter giocherà due amichevoli: tra gli avversari anche il Salisburgo (vedi articolo). Sempre a dicembre l’Inter dovrebbe giocare altre due amichevoli, una con il Betis e un’altra con la Reggina.