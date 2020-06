Inter-Sampdoria: la probabile formazione dell’Inter di Conte (25Âª in Serie A)

Inter-Sampdoria: la probabile formazione dell’Inter di Conte (25ª in Serie A)

Juventus-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.45. Partita valida per il recupero della venticinquesima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Si torna in campo dopo tre mesi e mezzo di stop causa Covid-19 per cercare di tornare a -6 dalla vetta. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che i principali problemi li ha a centrocampo. Nelle ultime ore si sono fermati Sensi e Brozovic, che vanno ad aggiungersi a Vecino, non ancora recuperato. In dubbio Agoumé, che potrebbe aver recuperato quantomeno per sedersi in panchina. Assente il portiere Padelli, squalificato.

MODULO – Il reparto dimezzato in mezzo al campo non dà grandi opzioni a Conte, intenzionato a confermare il 3-4-1-2 visto a Napoli. Cambierà un interprete nel cuore del centrocampo, dove invece Eriksen dovrà fungere da regista a tutto campo, sacrificandosi oltre la trequarti.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessun dubbio dietro, con il capitano Handanovic tra i pali. Davanti a sé de Vrij al centro con l’ex Skriniar terzo di destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Un solo dubbio, in mezzo. Sulle fasce Candreva a destra e Young a sinistra. Barella agirà più basso, affiancando probabilmente da Gagliardini, momentaneamente in vantaggio su Borja Valero. Più avanzato Eriksen, che inizierà da trequartista.

ATTACCO – Tutto come previsto in avanti. Nonostante aumenti le quotazioni di Sanchez, la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez inizierà nuovamente dal 1′.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Inter-Sampdoria di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Sampdoria: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Berni, Stankovic; Ranocchia, Godin, Pirola, D’Ambrosio; Biraghi, Asamoah, Borja Valero, Moses; Sanchez, Esposito.