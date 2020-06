Tous lascia lo staff di Conte, l’Inter lo rimpiazza? C’è lavoro extra per due

Lo staff di Conte dopo il lockdown ha un professionista in meno su cui puntare. Si tratta del preparatore atletico spagnolo Tous, che non completerà nemmeno la prima stagione all’Inter. Questo potrebbe aprire nuovi scenari per il team “guidato” da Pintus

UNO IN MENO – In periodo di “ritiro blindato” e turni per evitare assembramenti, non è facile notare tutti i dettagli. È di oggi la notizia dell’addio di Julio Tous all’Inter, anticipata dal “Corriere dello Sport” (vedi articolo) sebbene già datata di due settimane. A dire il vero, in attesa di annunci ufficiali, il nome di Tous è ancora presente nell’organigramma dello staff di Antonio Conte alla voce “preparatore atletico”. Come Antonio Pintus (nell’immagine in evidenza al fianco di Conte, ndr) e Costantino Coratti, che dovranno terminare la stagione in coppia anziché in trio. Ci sarà lavoro extra per loro in questa lunga estate calcistica. Chissà se l’Inter, e in particolar modo Conte, abbia già individuato il profilo giusto per rimpiazzare Tous da luglio o direttamente dalla prossima stagione. Un nome importante. Lo spagnolo, infatti, rappresenta un profilo top nel suo ruolo e non sarà facilmente sostituibile. Nonostante le divergenze di veduta con Conte, che lo ha portato all’Inter dopo gli ottimi risultati ottenuti con Juventus, Italia e Chelsea.