Inter-Sampdoria, Conte con pochi dubbi di formazione. Sensi out – Sky

Inter-Sampdoria si avvicina. La squadra di Antonio Conte è al lavoro ad Appiano Gentile e si prepara in vista della sfida di domenica sera, in programma alle 21:45. Il tecnico dovrà fare a meno di Stefano Sensi, fermatosi per un risentimento muscolare (qui i dettagli). Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti

FORMAZIONE – Questi gli ultimi aggiornamenti forniti da Andrea Paventi: «Si è fermato Stefano Sensi, risentimento ai flessori della coscia destra. Gli esami strumentali sono previsti per domani. Sensi sarebbe stato perfetto nell’alternanza con il ritrovato Christian Eriksen, vista la mole di partita prevista. Contro la Sampdoria dovrebbe quindi essere confermata la formazione che è scesa in campo contro il Napoli in Coppa Italia. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Brozovic, Barella ed Eriksen sulla trequarti. Sugli esterni favoriti Candreva e Young. Conte vuole più attenzione ai dettagli da parte della squadra. Con il Napoli ottima prestazione, ma non si può non chiudere il primo tempo in vantaggio. Se riesce a recuperare compattezza ed equilibrio difensivo la classifica potrebbe migliorare».