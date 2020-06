Sampdoria, Quagliarella non recupera. Chance Bonazzoli? – Sky

Inter-Sampdoria è alle porte. Claudio Ranieri, allenatore dei blucerchiati, continua la preparazione in vista della sfida di domenica sera, in programma alle 21:45. Il tecnico dovrà fare a meno di Fabio Quagliarella. Riccardo Re, in collegamento su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti

FORMAZIONE – Riccardo Re fornisce le ultime notizie sulla Sampdoria: «Claudio Ranieri ha confermato l’assenza di Fabio Quagliarella, che non si è allenato neanche questa mattina. Un problema al polpaccio lo terrà lontano dalla sfida di San Siro. Un Inter che a Claudio Ranieri, contro il Napoli, è piaciuta. La formazione: Ranieri sta provando la difesa a 3, ma potrebbe essere una soluzione da adottare in partita in corso. Quindi è pronto un 4-4-1-1 con Audero tra i pali, in difesa Murru, Yoshida, Tonelli e Bereszynski. A centrocampo spazio a Depaoli e Jankto sugli esterni, con Ekdal e Linetty in mezzo. In attacco Ramirez agirà dietro Gabbiadini unica punta. L’alternativa a Ramirez è Bonazzoli, che appare carico in allenamento».