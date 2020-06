Marani: “Curioso di Eriksen, con lui l’Inter inizia un percorso”

Matteo Marani, in collegamento per Sky Sport, ha parlato di come si presenta l’Inter alla ripresa del campionato: i nerazzurri saranno in campo domenica contro la Sampdoria

BUONA INTER IN COPPA – Marani sottolinea la buona prova dell’Inter in Coppa: «L’Inter vista in Coppa non mi è dispiaciuta per niente. Contro il Napoli ha avuto il 70% di possesso palla, una buona Inter. Un po’ scesa dopo quel gol un po’ particolare preso. Deve sfruttare la partita con la Sampdoria che sarà difficile e complicata. Credo che l’Inter non abbia tantissime opportunità di rientrare, ma ha un calendario molto favorevole e potrebbe sfruttare eventuali difficoltà della Juventus e lo scontro diretto tra Juventus e Lazio».

UN PROGETTO VINCENTE – Marani sostiene che l’Inter debba continuare il suo percorso di crescita per diventare una squadra vincente: «L’Inter cerca di costruirsi vincente. Il problema è che deve cominciare a vincere qualcosa, ecco perché la Coppa Italia era un obiettivo ideale. Deve vincere qualcosa per mettere la mentalità vincente, da squadra che cambia il corso della storia. Mi interessa Eriksen che in questo momento ha dato una grande risposta. E’ il giocatore a cui va l’attenzione perché con lui l’Inter cambia un pochino dal punto di vista tattico, cambia modo di interpretare le partite. Toglie profondità, cerca di più il fraseggio. Se riesce ad aggiungere la qualità di Eriksen alla profondità si va in un percorso che può portare a vincere».