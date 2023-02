Inter, riposo per Dimarco. Chi dà pericolosità alla manovra? Soluzioni

Federico Dimarco potrebbe riposare questa sera contro la Sampdoria. Simone Inzaghi ha un dubbio sull’esterno italiano, dal primo minuto è pronto Robin Gosens. Chi darà pericolosità quindi alla manovra nerazzurra?

CAMBI – Contro la Sampdoria l’Inter darà spazio a diversi giocatori che hanno toccato poco il campo in stagione. Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku torneranno titolari dopo i rispettivi infortuni, Simone Inzaghi ha poi dubbi per la fascia sinistra. Federico Dimarco potrebbe riposare, dal primo minuto dovrebbe giocare secondo le ultime indiscrezioni Robin Gosens (vedi probabili formazioni). Il tedesco ha caratteristiche diverse, non ha la stessa qualità palla al piede ma garantisce forza e maggiore corsa rispetto al compagno di squadra. Questo ovviamente porterà a cambiamenti nel gioco proposto da Inzaghi, che dovrà trovare un modo alternativo per rendersi pericoloso in fase offensiva. Senza il sinistro di Dimarco e i suoi cross tesi per gli attaccanti, chi prenderà il suo posto?

Inter, nuovi modi di giocare

GIOCO – Con Dimarco in panchina dovrebbe cambiare la zona nevralgica della manovra nerazzurra. Fondamentali saranno per questo Marcelo Brozovic, ma soprattutto Romelu Lukaku. Il croato si alternerà a Hakan Calhanoglu per garantire il doppio play ed avere sempre uno sbocco per il possesso palla nella metà campo avversaria. Il belga dovrà dare invece appoggi di qualità e profondità nei momenti di pressing avversario. Nelle ultime gare la Sampdoria ha aumentato la propria pericolosità, ha alzato la linea della squadra ed avere un’uscita sicura negli attaccanti sarà essenziale. L’Inter potrebbe creare i maggiori pericoli nel centro del campo, così come accaduto in Coppa Italia con l’Atalanta. In quell’occasione il gol è arrivato proprio su incursione centrale di Matteo Darmian, anche questa sera ci si aspetta una maggiore attenzione dalle parti di Lautaro Martinez e il compagno di proprietà del Chelsea.