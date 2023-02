Spalletti: «Abbiamo del lavoro da fare. Nulla ci è dato d’ufficio»

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, cercando di predicare calma in vista dello Scudetto

NIENTE DISTRAZIONI – Ecco le parole di Luciano Spalletti riguardo al percorso del Napoli e di come la squadra non debba adagiarsi sugli allori: «Abbiamo del lavoro da fare, un numero di partite che non ci consentono di avere distrazioni. Mi fa piacere che la squadra sia così attenta e vogliosa di giocare le partite una alla volta come sta facendo. Non è che siamo forti, diamo il massimo… è che se non diamo il massimo non riusciamo ad essere una squadra forte. Non riusciamo a riconoscere la totale qualità che ha la nostra squadra. Se noi entriamo dentro presuntuosi o convinti che qualcosa ci sia dato d’ufficio è un errore che pagheremmo caro, noi abbiamo bisogno di essere immersi dentro la sfida, di riconoscerla tramite le difficoltà che ci sono dentro, di percepirla in maniera vera e netta. Come dicevo ieri (post Napoli-Cremonese, ndr) , si va li disposti a distruggerci per un risultato del Napoli».