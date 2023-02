Bordon: «Partita trappola per l’Inter. Rimane favorita con la Sampdoria»

L’ex portiere di Inter e Sampdoria Ivano Bordon ha dato la sua opinione sulla partita di questa sera a Genova. Poche chance di vittoria per i blucerchiati secondo quanto detto su Radio Sportiva dal calciatore.

CHANCE – Ivano Bordon ha parlato così su Radio Sportiva della partita di questa sera a Genova: «Vincendo con la Sampdoria questa sera potrebbe staccarsi dalle rivali per la qualificazione in Champions League. Potrebbe dare il morale per la partita con il Porto e anche per il campionato. L’Inter deve continuare sempre in crescendo. Oggi è una partita trappola, la Sampdoria si chiuderà per poi cercare la ripartenza infilando i nerazzurri. Comunque l’Inter è favorita. Ora la squadra sta funzionando bene, Lautaro Martinez sta dando il massimo. Rientrerà anche Lukaku, per lui sarà quasi un allenamento per vedere come può dare il proprio apporto prossimamente».

MERCATO – L’ex calciatore ha poi aggiunto su Marcelo Brozovic e André Onana: «Brozovic è un giocatore importante, nonostante Calhanoglu e Mkhitaryan abbiano fatto la loro parte. Se l’Inter pensa di sostituire il croato è sicuramente solo per problemi economici. Onana ha preso ultimamente più sicurezza, ha studiato il nostro campionato ed è migliorato. Non ho ancora visto Onana impegnatissimo per giudicarlo tecnicamente, con i piedi sembra disinvolto ma molte volte questo può essere un problema. Il portiere gioca nella sua area, non deve creare pericoli per la propria squadra».