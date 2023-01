Inter, quella dopo sempre la gara più importante! E il calendario sorride

L’Inter si prepara alla trasferta di Monza. Sfida altrettanto importante per mantenersi ancora in lotta per lo Scudetto. Inoltre, c’è un vantaggio sul calendario da non ‘distruggere’

ALTRA FINALE − Monza-Inter, un’altra finale da non sbagliare. Visto il gap accumulato durante la prima parte di stagione, per l’Inter è vietato ormai fallire. L’inizio anno è stato dei più promettenti. Col Napoli l’unico risultato per tenere viva la corsa Scudetto era appunto la vittoria. Adesso serve dare continuità. Una finale dopo l’altra, passo dopo passo. Al Brianteo, sarà una sfida altrettanto complicata. Il Monza di Raffaele Palladino (vedi conferenza stampa) non è una squadra per nulla da sottovalutare. L’avvicendamento con Stroppa è stata una cura praticamente infallibile. Dal 18 settembre ad oggi, i brianzoli hanno raccolto cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte in 10 partite di campionato. Numeri importanti che hanno lanciato la squadra dall’ultimo posto al quindicesimo, a più otto dalla zona retrocessione.

CALENDARIO A FAVORE − Sarà un match da prendere con le pinze e con le dovute attenzioni. “Se contro le grandi, le motivazioni vengo da sé, contro le cosiddette ‘piccole’, bisognerà invece allenarle progressivamente”. Parole di Francesco Acerbi al termine di Inter-Napoli. Servirà dunque una partita da grandissima squadra. Poiché perdere oppure pareggiare a Monza vanificherebbe del tutto il grande risultato ottenuto mercoledì sera a San Siro. Il primo mese del 2023 sarà un crocevia fondamentale per tenere vive le speranze Scudetto. Anche il calendario, da questo punto di vista, sorride a favore dell’Inter. Dopo il Monza, i nerazzurri affronteranno in sequenza Verona, Empoli e Cremonese. Un gennaio sicuramente più abbordabile rispetto alle tre rivali più agguerrite: il Napoli (Juventus e Roma), il Milan (Roma e Lazio) e la Juventus (Napoli e Atalanta). Vincere e dare continuità. Il vero e unico obiettivo!