Dumfries o Darmian sulla destra in Monza-Inter? Staffetta possibile

L’Inter torna subito in campo con il Monza per inseguire la quarta vittoria consecutiva. Tra i dubbi di Inzaghi c’è anche quello sulla fascia destra, dove persiste un ballottaggio tra Dumfries e Darmian

CHI SULLA DESTRA? – L’Inter di Simone Inzaghi domani va a Monza a caccia della seconda vittoria nel 2023, dopo l’importantissimo successo contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro dovrebbe riproporre l’11 che ha battuto i partenopei, anche se sussistono dei dubbi in alcuni ruoli. Un ballottaggio presente è quello tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Contro la squadra di Spalletti l’italiano è partito dal 1′, comportandosi egregiamente in fase difensiva, mentre in fase offensiva qualcosa in più era sicuramente possibile. Nel secondo tempo l’olandese ha fatto il suo ingresso in campo disputando un’ottima partita, resa memorabile dal placcaggio salva risultato su Giacomo Raspadori. E allora Inzaghi dovrà scegliere chi far partire dal 1′ sulla fascia destra, considerando la possibilità di un’eventuale staffetta tra i due, come accaduto nel match di San Siro. Rimane poi viva la possibilità -seppur remota – di vedere in campo anche Raoul Bellanova, che nelle amichevoli del ritiro invernali si era comportato molto bene, ma per il momento non è considerato un’alternativa di primo piano per Inzaghi nel ruolo di esterno destro.