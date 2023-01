Dumfries, l’Inter punta sulla sua velocità per tenere a bada Carlos Augusto

Come di solito accade negli scontri decisivi, anche con il Napoli Inzaghi ha preferito puntare sulla solidità di Matteo Darmian. Contro il Monza però dovrebbe tornare titolare Denzel Dumfries che sarà atteso a una prova non facile. L’olandese dovrà essere bravo ad arginare le sgroppate e le incursioni del brasiliano Carlos Augusto per evitare guai all’Inter.

CERTEZZA ITALIANA − Denzel Dumfries, come spesso accade negli scontri diretti, contro il Napoli è partito dalla panchina. Inzaghi ha infatti preferito puntare sulla solidità difensiva e l’esperienza di Matteo Darmian per arginare il georgiano Kvaratskhelia. Scelta che effettivamente si è poi rivelate azzeccata ai fini del risultato finale, con l’italiano che è riuscito a limitare al massimo il talento partenopeo.

GRANDE SPINTA − Dumfries contro il Monza dovrebbe tornare a vestire nuovamente la maglia da titolare. La sua presenza garantirà all’Inter maggior spinta rispetto a Darmian e quindi una maggiore pericolosità in fase offensiva. L’olandese ha spesso dimostrato di essere abile a inserirsi in area per arrivare alla conclusione o fornire assistenza ai suoi compagni. Inoltre, rappresenta una buona arma da poter sfruttare anche sui calci piazzati, dove può far valere la sua grande abilità nel colpo di testa.

Dumfries atteso ad un grande duello con Carlos Augusto in Monza-Inter

DUELLO ALLA PARI − Per Denzel Dumfries Monza-Inter non sarà però solo una partita nella quale dovrà spingere e basta. L’esterno nerazzurro dovrà prestare molta attenzione anche in fase difensiva e in particolare al brasiliano Carlos Augusto. Tra i due si profila un duello molto interessante poiché entrami sono dotati di grande passo, dinamicità, prestanza fisica e capacità di inserimento. Se l’olandese riuscirà a tenere a bada le incursioni del brasiliano e a sua volta ad attaccarlo con successo, per la squadra di Inzaghi potrebbe rivelarsi una partita meno complicata del previsto. Viceversa se Dumfries non dovesse riuscire a contenere l’esterno del Monza la gara si complicherebbe di molto per i nerazzurri.