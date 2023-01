VIDEO – L’Inter celebra la prestazione di Acerbi contro il Napoli. Un muro!

L’Inter ha vinto al suo ritorno in campo nella sfida più difficile che ci si poteva aspettare, ossia quella con il Napoli. Il club nerazzurro ha celebrato con un video su Youtube la prestazione del suo difensore Francesco Acerbi.

MURO – Francesco Acerbi ha giocato la sua partita migliore in maglia Inter proprio nella serata più determinante per il futuro del campionato. Il difensore ex Lazio ha impressionato nella sfida contro l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Anticipi, attenzione e coraggio anche nella volontà di salire e risultare pericoloso in fase offensiva. L’Inter ha celebrato su Youtube la prestazione della sua colonna, sempre più certezza della difesa nerazzurra.