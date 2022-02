Inter Primavera-Sampdoria, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu

Inter Primavera-Sampdoria, gara valida per la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1, andrà in scena oggi alle 14.30. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre e in particolare le scelte di Cristian Chivu

INTER PRIMAVERA-SAMPDORIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 25 Grygar, 4 Sangalli; 38 Carboni V., 10 Iliev, 7 Peschetola; 9 Jurgens

A disposizione: 1 Rovida, 12 Basti, 6 Carboni, 8 Casadei, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 22 Abiuso, 24 Andersen, 27 Dervishi, 30 Owusu, 37 Peretti, 39 Kamate

Allenatore: Cristian Chivu

SAMPDORIA: 32 Saio; 2 Villa, 3 Migliardi, 6 Bonfanti, 7 Somma, 8 Paoletti, 10 Di Stefano, 11 Malagrida, 15 Pozzato, 17 Sepe, 21 Yepes

A disposizione: 22 Tantalocchi, 5 Samotti, 9 Montevago, 16 Bontempi, 18 Dolcini, 25 Chilafi, 29 Bianchi, 30 Leonardi, 31 Porcu, 37 Canania, 41 Bonavita, 44 Musso

Allenatore: Felice Tufano

Arbitro: Francesco D’Eusanio (sez. di Faenza)

Assistenti: Nigri – Sprezzola