Inter-Milan, Ibrahimovic verso il forfait: con lui anche un altro attaccante

Inter-Milan -1. Oggi ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi (clicca QUI per rivederla), con Pioli che lo farà a breve. Intanto, non sorride per Ibrahimovic e un’altra punta

OUT − È già vigilia di Inter-Milan, Derby scudetto in programma domani alle ore 18.00. Inzaghi sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione con la bagarre in avanti tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez (vedi le ultime). Quanto a Stefano Pioli, il tecnico rossonero deve fare i conti con l’infermeria. Anche oggi Zlatan Ibrahimovic si è allenato a parte e con molta probabilità non sarà presente nella lista convocati del Diavolo. Stessa sorte per Ante Rebic, alle prese con il problema alla caviglia.