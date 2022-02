Lautaro Martinez o Sanchez, chi dal 1′ in Inter-Milan? Le sensazioni − SM

Si avvicina il Derby Inter-Milan, in programma domani alle 18.00. Inzaghi (vedi conferenza) sta sciogliendo le ultime riserve per quanto riguarda la bagarre Lautaro Martinez-Alexis Sanchez

EXIT POLL − Lautaro Martinez o Alexis Sanchez, chi la spunterà? In vista di Inter-Milan, Simone Inzaghi dovrà decidere chi fra i due sudamericani andrà ad affiancare Edin Dzeko al centro dell’attacco. Come riporta Sport Mediaset, l’argentino è in pole position. Il motivo è dovuto anche al rientro ritardato del cileno, rientrato a Milano solamente nella serata di ieri. Dunque, nonostante l’ottima condizione, Sanchez si accomoderà in panchina per aiutare la squadra e Inzaghi a gara in corso.