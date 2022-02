Nosotti: «Inter, tre protagonisti saranno in campo. Milan più frastagliato»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha presentato il Derby Inter-Milan. Il giornalista ha fatto un resoconto dei numeri nerazzurri con un occhio su tre giocatori ma non ha voluto dare per spacciata la squadra di Pioli

DERBY − Nosotti non ha dubbi sull’Inter ma non vuole dare per spacciato il Milan: «L’Inter in tutte le classifiche sui numeri è prima. È quella che tira di più, è una squadra che gioca avanti, produce punti, segna di testa, porta più marcatori in zona gol. Significa che ha idee, disponibilità e quando può intervenire sulla panchina trova sempre delle risposte significative. Milan? C’è un’idea forte di gioco, ci sono giocatori che hanno raggiunto determinate caratteristiche. Se vincesse può ancora dire la sua sul campionato. Giocatori? I primi tre uomini: Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu hanno partecipato a 38 dei 53 gol, questi ci sono in campo. Dall’altro lato, il Milan è più frastagliato e diviso. Però il Milan ha gioco, idee, Rafael Leao che è molto forte. Bisogna vedere come sarà schermato Marcelo Brozovic in fase di costruzione».