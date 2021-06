Inter, non solo calciatori: i prossimi rinnovi riguarderanno anche i dirigenti

L’Inter non si ferma un attimo in questo periodo di cambiamenti. Previsto un viavai di calciatori ma non di dirigenti. Come riportato da “Sport Mediaset”, in casa nerazzurra si lavorerà presto anche per blindare Marotta e Ausilio

RINNOVI PER TUTTI – In attesa dell’annuncio ormai prossimo di Simone Inzaghi come nuovo allenatore, in casa Inter si ragiona sul presente e soprattutto sul futuro. Rinnovato il contratto di Alessandro Bastoni (vedi comunicato), presto sarà il turno di Lautaro Martinez (vedi focus), che è il più urgente per ovvi motivi. Ma non c’è solo l’attaccante argentino sulla lista dell’Inter, che dovrà sistemare anche i contratti prossimi alla scadenza, a partire da Marcelo Brozovic (vedi focus). E soprattutto, dovrà mettere nero su bianco anche nel management, a partire dall’Amministratore Delegato Sport Beppe Marotta e dal Direttore Sportivo Piero Ausilio, che – come riportato da Sport Mediaset – prossimamente discuteranno il proprio rinnovo con la proprietà. Marotta e Ausilio, oggi impegnati tra mercato e rinnovi per far quadrare i conti del bilancio dell’Inter, sono entrambi in scadenza il 30 giugno 2022. Oltre al mercato dei calciatori, in casa Inter tiene banco anche quello dei dirigenti.