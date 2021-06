Thohir scherza: «Tentato dal riprendere l’Inter dopo lo scudetto! E Conte…»

Thohir, ex presidente dell’Inter, ha parlato nel podcast “Close The Door” dello youtuber indonesiano Deddy Corbuzier, sostenendo scherzosamente di come esista una tentazione nel riprendere la società nerazzurra. Soprattutto dopo aver vinto lo scudetto con Conte, che ora non è più in panchina

TENTAZIONE INTER − Dopo i complimenti fatti arrivare dopo la vittoria dello Scudetto (vedi articolo), l’ex numero uno Erick Thohir non smette di pensare all’Inter, come dimostrato al suo commento: «La tentazione c’è, soprattutto da quando l’Inter ha vinto lo scudetto. La tentazione c’è. La vorrei ricomprare, soprattutto ora che Antonio Conte è andato via. Penso che oggi, però, sia difficile. La pandemia è ancora in corso. Pensiamo che sia semplice, faremo prima quello che c’è». Questo il commento di Thohir, visibilmente divertito dall’ipotesi di riacquistare l’Inter.