Lautaro Martinez e Hakimi: stesso agente, stesso finale? I piani dell’Inter

Lautaro Martinez e Hakimi condividono la squadra e da qualche settimane anche l’agente. Ciò può rappresentare un’occasione (rischiosa). I due calciatori dell’Inter non conoscono ancora il proprio futuro ma è noto si tratti dei più richiesti in ambito calciomercato

COPPIA AMBITA – Il mercato aprirà ufficialmente tra un mese (e un giorno) ma per l’Inter non c’è un attimo di pausa. Bisogna far quadrare i conti entro il 30 giugno ed è possibile accelerare per mettere a segno un sacrificio sul mercato. Forse due. L’indiziato numero è Achraf Hakimi, seguito da Lautaro Martinez, che hanno offerte dall’estero e sono valutati abbastanza per evitare altri sacrifici. Sebbene il loro addio possa essere un controsenso (vedi editoriale). L’entourage dei due nerazzurri, guidato da Alejandro Camano (vedi dichiarazioni), conosce la situazione dell’Inter ma anche le ambizioni dei rispettivi assistiti. Lautaro Martinez, così come Hakimi, vuole restare a Milano anche dopo l’addio di Antonio Conte al progetto nerazzurro. E nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il segnale giusto, come già successo per Alessandro Bastoni, attraverso il rinnovo dell’attaccante argentino. I piani dell’Inter oggi prevedono alcuni sacrifici ma la speranza è non dover rinunciare a entrambi. Anzi, possibilmente a nessuno dei due. Chiaro, però, che l’agente in comune possa essere un elemento-chiave: se ad Hakimi verrà chiesto di lasciare Milano (controvoglia), meglio che Lautaro Martinez prima venga blindato con il contratto promesso tempo fa. Non resta che aspettare aggiornamenti.